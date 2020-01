Pedidos de recuperação judicial caem 10,7% em 2019

Apesar de o maior pedido de recuperação da história – o da Odebrecht -, ter acontecido em 2019, o número de empresas que recorreram à Justiça para buscarem a reorganização de seus negócios caiu 10,7% no ano passado, segundo levantamento que será divulgado hoje pela Boa Vista.

Leia também: Projeto de lei quer atualizar regras da recuperação judicial

Lojinha. Empresas do setor de serviços responderam por mais da metade do número de pedidos, com 55,6% do total. Já os pedidos de falência registraram ano passado um recuo tímido, de 0,3% em relação a 2018.

Pequena sofre. Mesmo com a queda pequena foi o terceiro ano consecutivo de redução do número de falência. As pequenas empresas, aquelas com faturamento entre R$ 2,4 milhões e R$ 16 milhões, foram responsáveis por 94,2% dos pedidos de falências e 93,6% dos pedidos de recuperação judicial, respectivamente.

Notícia publicada no Broadcast no dia 07/01/2020, às 14:56:01

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter