O ambiente de juro mais baixo e de recuperação, mesmo que modesta, da economia, continuam tendo efeito positivo na gestão financeira das companhias. Nos últimos 12 meses até abril, os pedidos de recuperação judicial caíram 19% e as falências decretadas recuaram 8,5%, de acordo com um levantamento da Boa Vista. Em comparação a abril do ano passado, os pedidos de recuperação cederam 27,6%, enquanto as falências caíram 7,8%.