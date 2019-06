Pedidos de recuperação judicial sobem 27,4% em maio, diz Boa Vista

O número de pedidos de recuperação judicial feitos em maio subiu 27,4% em relação a abril, de acordo com a Boa Vista. Subiram também os pedidos de falência no mesmo período comparativo, em 29,8%. No entanto, uma tendência de queda nos números pode ser observada no acumulado dos últimos 12 meses, quando os pedidos de recuperação judicial caíram 24,5% e os de falência, 15,2%.

