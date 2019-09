Pela 1ª vez, bancos de fomento da AL se reúnem em encontro em BH

Coluna do Broadcast

Representantes dos bancos de fomento da América Latina se reunirão, pela primeira vez, em encontro marcado na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), em Belo Horizonte, daqui a duas semanas. O objetivo do encontro, que contará com a presença de economistas-chefes das instituições, é a troca de experiência sobre novas formas de captação desses bancos, em um momento em que os recursos vindos dos governos estão a cada dia mais minguados.

