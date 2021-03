Pela primeira vez desde eleições, setor da construção reclama de Bolsonaro

A condução da crise sanitária e econômica pelo governo federal começou a despertar insatisfação em parte dos empresários da construção, que têm sido uma das bases mais fiéis ao governo. Pela primeira vez desde a eleição de Jair Bolsonaro, há mais de dois anos, o descontentamento no setor já é falado abertamente nos bastidores. Não se trata de um “desembarque” do empresariado da atual gestão, mas sim de um sinal de alerta ligado.

Dissonante. O presidente de um dos maiores sindicatos de empresas de construção disse, sob condição de anonimato, haver um clima de incertezas sobre os rumos do País que desestimula novos empreendimentos imobiliários. “Nunca vi uma empresa quebrar por não fazer obras. Mas já vi muitas quebrarem quando as obras não dão certo. Na dúvida, muitos acham melhor segurar os lançamentos”, afirma. “Não adianta ter juros baixos hoje se não sabemos o que vai acontecer lá na frente. A curva de juros está ascendente.”

Demora. De acordo com este líder empresarial, há preocupação com a falta de senso de urgência do governo Bolsonaro sobre a compra de vacinas e o início da imunização, o que foi agravado pelos desentendimentos com os governadores. “A vacinação é a chave para a recuperação da economia. Sem isso, as pessoas não vão voltar a circular em paz, não vão contratar, não vão gerar emprego e renda”, afirma.

E o Guedes? Também pesou a decisão abrupta de troca do comando da Petrobras, após alta no preço dos combustíveis, vista como intervenção na economia. Some-se a isso o silêncio do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a mudança repentina. “Havia confiança no Guedes, mas quando ele não se manifesta em algo contra os valores que ele mesmo prega, é certo que o ministro está sendo vigiado. Aí levantam dúvidas sobre o que vai acontecer de verdade na agenda do País”, afirma.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 02/03/2021, às 11:13:55 .

