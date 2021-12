Pelo segundo ano, pandemia leva festa da firma a buscar formatos alternativos

No segundo ano de crise sanitária, boa parte das empresas decidiu cancelar as tradicionais “festas da firma” presenciais ou substituir por outras iniciativas. Uma pesquisa mostrou que 27% das empresas optaram por cortar as confraternizações, enquanto para 9% a melhor solução foi organizar um encontro virtual. Outras 14% nunca realizaram comemorações do gênero e continuaram assim neste ano.

Apesar das dificuldades, quase metade (47%) das empresas afirmaram que a festa é uma tradição e, portanto, mantiveram o encontro presencial em 2021. Os dados são de um levantamento realizado pela Ticket, grupo do setor de benefícios de alimentação, com participação de 200 empresas respondentes.

Nos casos em que a reunião presencial foi cortada do calendário, 44% das empresas ofereceram bonificação em dinheiro ou cartão-presente aos funcionários, 27% enviaram alimentos e bebidas para a casa dos empregados, e 22% ofertaram recursos para almoços em restaurantes ou serviços de entregas.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 21/12, às 16h32.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter