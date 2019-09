Pelo segundo mês consecutivo, Santander tem liderança em home equity em julho

Em julho, pelo segundo mês consecutivo, o Santander liderou a concessão de crédito com garantia de imóvel, o chamado home equity. Os desembolsos do banco, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), alcançaram R$ 58 milhões, de um total de R$ 222 milhões no mês. O Bradesco ficou em segundo lugar, com cerca de R$ 47 milhões em julho, seguido do Itaú Unibanco, com R$ 44,9 milhões. O banco Inter, veio na sequência, na quarta colocação, com R$ 32,4 milhões, de acordo com os números mais recentes da entidade. Nos primeiros sete meses de 2019, o volume mensal de empréstimos dessa modalidade aumentou 50% na comparação com o ano anterior e o valor total liberado chegou em R$ 1,3 bilhão.