Pequenas e médias empresas estão com as contas mais atrasadas

As pequenas e médias empresas brasileiras devem chegar no fim deste ano com as contas mais atrasadas que no mesmo período do ano passado, o que reflete o aperto no orçamento dos brasileiros nos pequenos negócios. A pontualidade das PMEs com os pagamentos está em cerca de 77%, contra a média de 84% no ano passado, segundo dados compilados pela gestora Empírica, especializada em fundos estruturados.

Segundo o sócio-diretor de riscos da casa, Gustavo Belger, empresas que vendem em grandes shoppings virtuais (marketplaces) têm apresentado a maior piora nos atrasos, enquanto restaurantes têm melhorado, o que reflete a volta do brasileiro às ruas após a pandemia.

Piora na renda da população afeta empresas de menor porte

A Empírica tem mais de 100 mil empresas nas carteiras dos fundos que gere, muitos expostos a crédito concedido por fintechs a PMEs. A partir dessa base, criou o índice para orientar investidores e originadores, depois de constatar que os dados do Banco Central são “poluídos” por outros segmentos e têm frequência baixa. O índice considera que a empresa está em atraso após 15 dias do vencimento do crédito.

Os números reafirmam a sensação deixada pelos balanços dos grandes bancos no terceiro trimestre, de que a piora nas condições de renda da população começa a bater nas empresas de menor porte, em um efeito dominó do ciclo de crédito.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 11/11/2022, às 16h06

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse