Pequenos bares e restaurantes demitem metade do quadro na pandemia

Bares, lanchonetes e restaurantes de pequeno porte têm demitido, em média, dois funcionários por estabelecimento. Parece pouco, mas é metade da equipe que costumam empregar. Esta é uma das conclusões de levantamento feito pela fintech de empréstimos BizCapital com cerca de 2 mil empresários. O número é semelhante no ramo de turismo e transporte. Já nos pequenos comércios de varejo de roupas e acessórios só um corte tem acontecido por loja.

Afetados. As demissões de um a três funcionários são mais frequentes, em 60% dos casos, em empresas com receita menor que R$ 50 mil por mês. As que mandaram embora até seis funcionários são, na maioria (35%) dos negócios com receita acima de R$ 200 mil por mês.

Carência. Por região, os Estados menos afetados são Ceará e Espírito Santo, com média de demissão de um funcionário por estabelecimento; ao passo que Pernambuco e Paraíba têm mais cortes, com média de quatro funcionários.

Me dá um dinheiro aí. O número de pedidos de empréstimo por pequenos negócios à fintech cresceu 19% em solicitações por dia útil em março e abril deste ano, em relação ao mesmo período de 2019.

Em suspenso. Outra pesquisa, feita pelo Sebrae e FGV com mais de 10 mil MEIs e microempresas em todos os Estados no início de maio, mostra que 29% delas tomaram como medida suspensão de contrato de trabalho, 18% decidiram por redução de jornada e de salário e 8% só a redução do salário com complemento do seguro desemprego.

