Perfil de homônimo de advogado da Odebrecht bomba em visitas no Linkedin

Por falar em Odebrecht, o perfil de um homônimo do advogado da holding, Eduardo Munhoz, bombou em visitas no Linkedin na última semana, com salto de 968% ante os sete dias anteriores. Nos últimos três meses, 6.994 pessoas visualizaram sua página na rede social. Provavelmente, a alta procura tem como pano de fundo outro motivo: a Odebrecht, que capitaneia o maior processo de recuperação judicial do Brasil. O grupo foi à Justiça na última segunda-feira, dia 17, e, desde então, o nome de seu advogado ganhou destaque.

Década de 80. O homônimo comemorou a demanda no Linkedin. Comparou o salto de visitas em seu perfil à inflação da década de 80. O advogado, que leva o mesmo nome do assistente administrativo financeiro, é famoso no mundo de recuperações judiciais. Além de estar à frente do processo da Odebrecht, participou ainda de casos como os da OAS e da PDG.

