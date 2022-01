Pernambuco testará modelo de concessão sustentável em leilão na B3

O Governo do Estado de Pernambuco marcou para o dia 28 de março, na sede da B3, o leilão de concessão do Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon), que fica em Olinda. Mas o que vem chamando atenção dos investidores são os critérios sustentáveis da concessão, com parâmetros sociais, ambientais e de governança (ESG, na sigla em inglês), algo ainda não visto em licitações do tipo.

A modelagem do Cecon foi desenvolvida pelo Grupo Houer, de São Paulo, em parceria com a startup mineira Seall, que traçou as diretrizes de sustentabilidade alinhadas à Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU). Se as medidas propostas forem implementadas, o potencial médio de redução das emissões de carbono do Cecon chega a 61% e o de redução do custo operacional chega a 54% para os resíduos, energia e água.

A outorga mínima pelo Cecon é de R$ 4,7 milhões. Está previsto ainda um investimento inicial de R$ 28,7 milhões nos primeiros 36 meses da concessão, que tem prazo total de 35 anos. Poderão participar do leilão na B3 empresas nacionais e estrangeiras.

