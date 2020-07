Perto de IPO, BR Partners assume liderança em CRIs

A um mês de abrir seu capital na B3, o banco BR Partners assumiu a liderança da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no primeiro semestre do ano, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Na sequência do ranking, estão XP Investimentos e Bradesco BBI.

Força. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BR Partners, banco fundado há dez anos por Ricardo Lacerda (foto), Andrea Pinheiro e Jairo Loureiro, está programada para setembro. Será da ordem de R$ 600 milhões e o dinheiro será usado exatamente para impulsionar a área de mercado de capitais. O BTG Pactual foi contratado como coordenador líder. Também trabalharam na oferta do Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA e o Credit Suisse. Procurado, o banco não comentou.

