Pesquisa da Oi revela que seus funcionários querem home office após quarentena

A Oi realizou uma pesquisa com seus funcionários para servir de termômetro sobre qual será a popularidade do home office após o fim da quarentena. Esse modelo de trabalho cresceu rapidamente por conta da pandemia de coronavírus, e há fortes sinais de que ganhará força daqui em diante.

Maioria dos funcionários quer continuar em casa

A Oi tem 11 mil empregados trabalhando remotamente desde março, 84% do total de sua força de trabalho. Dos cerca de 10.400 funcionários que responderam a pesquisa, sem contar gestores, 78% disseram ter interesse em continuar com o home office após o fim do isolamento. A visão do gestor também vai na mesma direção: 95% recomendaram o trabalho remoto para os respectivos times, sendo que 65% deles recomendam que suas equipes façam de 2 a 3 dias de home office no futuro.

Para 38% dos funcionários, a produtividade aumentou, enquanto 57% afirmaram que o desempenho se manteve igual. A pesquisa está sendo usada pela direção da Oi como insumo para decisões sobre a ampliação do home office após a pandemia. Essa modalidade está presente na operadora desde 2018 e, mesmo antes do cenário de isolamento social, 22% dos funcionários já trabalhavam em casa.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter