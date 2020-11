Pesquisa mostra que 77% dos negros veem preconceito em contratações

As empresas são preconceituosas ao contratar funcionários negros. É o que mostra um estudo de comportamento realizado pelo Grupo Croma, que constatou que 61% acreditam que as empresas têm preconceito em contratar pessoas pretas. O porcentual sobe – chega a 77% – para as pessoas pretas. Nesse grupo, 70% declaram que já sofreram algum tipo de discriminação racial.

Consumo. Ao não se atentarem para o tema da diversidade, as empresas podem perder clientes, já que 72% das pessoas pretas dizem não consumir produtos de marcas com comportamentos preconceituosos. No mesmo sentido, 68% afirmam preferir marcas que falam abertamente sobre diversidade. Como pano de fundo, 53% destes pesquisados consideram a propaganda no Brasil racista.

Cima e baixo. Natura, O Boticário, Avon e Globo são as marcas mais associadas à diversidade pelas pessoas pretas. Já os serviços públicos são os menos preparados para atender a diversidade. A segunda edição do Oldiversity realizou 2.032 entrevistas on-line com a população de todo o País.