Petrobras adia proposta para programa de seguros bilionário pela 2ª vez

A Petrobrás adiou pela segunda vez a entrega de proposta de interessados em participar da renovação do seu programa bilionário de seguros. O prazo que terminaria ontem foi postergado para esta quinta-feira, dia 10. A nova extensão teria ocorrido em meio a questões internas da Petrobrás.

Parrudo. Em jogo, estão cerca de US$ 170 bilhões em importância segurada e prêmios da ordem de US$ 50 milhões, em um momento de retomada do segmento de petróleo para o mercado de seguros no Brasil. O segmento contabiliza quatro anos de queda nas contratações, na esteira da Operação Lava Jato.

