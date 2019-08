Petrobras caça talentos para cargo de cientista de dados

Coluna do Broadcast

A Petrobras quer ter cientistas de dados em diversas áreas da companhia como exploração de campos de petróleo e gás, produção e estoque. Para ocupar as novas vagas, a ideia é selecionar, em um primeiro momento, talentos internos, de diferentes formações, em um processo seletivo previsto para ocorrer em outubro. Caso não preencha todas as cadeiras de cientista de dados, a Petrobras considera procurar no mercado. Apesar de a ciência de dados não ser algo novo, a ideia da nova gestão da estatal é potencializar seus resultados por meio de ações ligadas à transformação digital.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter