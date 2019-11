Petrobras consegue mais prazo para vender campos em terra

Por Cristian Favaro

A Petrobras conseguiu prorrogar o prazo para vender os campos de petróleo em terra e águas rasas junto à Agência Nacional do Petróleo (ANP). A estatal deveria tê-los oferecido ao mercado até junho. Conseguiu prorrogação de parte para dezembro e, agora, uma pequena quantidade deve ser vendida até junho de 2020. Detalhes sobre quais áreas tiveram o cronograma ampliado vão ser divulgados na próxima semana. Depois de ser cobrada pela agência reguladora, a Petrobras anunciou, no fim do ano passado, o plano de venda de 183 campos terrestres ou de águas rasas. A estatal acelerou o processo de desinvestimento nos últimos meses e isso foi levado em consideração pela diretoria da agência reguladora na prorrogação. A companhia vendeu 61 áreas e outros quatro campos que não eram operados por ela à Petrorecôncavo, no Polo Riacho da Forquilha. Oito já foram devolvidos pela Petrobras à ANP. Representantes do setor criticam a demora no processo.

Trava. Mesmo entre os campos que já foram vendidos, o negócio não andou completamente. Dos 61 campos vendidos pela estatal, apenas quatro receberam o sinal verde da ANP. A estimativa é de que a agência reguladora anuncie ainda neste ano uma mudança no regimento para dar mais agilidade às avaliações. A Petrobras foi procurada para comentar, mas não se manifestou.

