Petrobras contrata bancos para vender 37% da BR

A Petrobras acaba de selecionar o sindicato de bancos que estruturará a oferta subsequente de ações (follow on) da BR Distribuidora, que deve acontecer no próximo mês. A oferta, a segunda em menos de um ano, deverá envolver a fatia remanescente da petrolífera da rede de combustíveis, de cerca de 37%. As reuniões com os bancos foram realizadas no ano passado. No mercado, a privatização da BR foi apontada como um modelo a ser seguido: foi toda feita no mercado de capitais e pulverizou o capital.