Petrobras discute campanha para rebater responsabilidade por alta de preço

Premida pela tensão política que o anúncio do maior aumento de preço do diesel e gasolina dos últimos cinco anos provocou, a Petrobras tenta elaborar um contra-ataque. O objetivo, árduo, é tentar retirar da decisão – e da empresa – o peso de quase delito que alcançou. E, mais difícil ainda, sem bater de frente com o presidente Jair Bolsonaro, que voltou a atacar dura e sistematicamente a companhia depois do reajuste.

Uma alternativa em estudos é uma campanha publicitária mostrando o comportamento dos preços dos combustíveis mundo afora, usando dados do GlobalPetrolPrices (GPP), consultoria que rastreia preços de energia no varejo em mais de 150 países, e que tem entre seus clientes o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. A peça publicitária estaria centrada na ideia de que o alto custo dos combustíveis agora está longe de ser uma exclusividade brasileira.

Mas, como o GPP monitora a média do preço final, ou seja, do efetivamente pago pelo consumidor, a diretoria ainda discute se vale a pena mudar de estratégia, já que até aqui a Petrobras vem martelando na tecla do preço fixado em suas refinarias e na parcela que cabe à empresa na formação do preço final, na bomba. Ainda há uma divisão sobre o melhor método para tentar neutralizar os ataques sofridos pela estatal.

Comportamento mundial

Os defensores de uma campanha que explicite o comportamento mundial dos preços destacam o exemplo dos Estados Unidos, onde a gasolina costumava custar a metade do valor do Brasil até antes da pandemia de covid. Ao longo dos últimos dois anos, os preços aumentaram gradativamente e, agora, com a guerra da Rússia à Ucrânia, dispararam ainda mais, chegando a R$ 9,50 em algumas cidades (usando a conversão do dólar no dia 7 de março, data da atualização mais recente do GPP).

A ideia também é que a Petrobras aborde o que está ocorrendo em países da Europa, como Alemanha e Inglaterra, com falta de combustível já ocorrendo em alguns postos, o que evidencia potencial crise de desabastecimento, com tendência de o quadro se agravar enquanto perdurarem os bombardeios de Putin à Ucrânia.

Além da questão técnica, de optar pela referência aos preços pagos no posto – que, no caso do Brasil, levaria a valores que podem ultrapassar R$ 8 o litro da gasolina, em algumas cidades – o que poderia aumentar a confusão nas mensagens, há também o peso político.

Apesar das críticas quase diárias de Bolsonaro à Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna tem evitado o confronto. E quer se manter assim apesar de, segundo fontes ouvidas pela Coluna, o diálogo com o Planalto ter escasseado tremendamente. Ao referir-se à companhia, Bolsonaro não tem usado especificamente o nome do general, mas começa a emitir sinais, já notórios em sua gestão, de que o presidente da República pode trocar seus colaboradores a qualquer tempo.

A expectativa de avanço nas conversas entre Rússia e Ucrânia fez o preço do petróleo cair. Ontem, o Brent foi negociado abaixo de US$ 100 o barril. Uma semana antes, beirava US$ 130. A forte queda reduziu também a defasagem dos preços de gasolina e diesel vendidos pela Petrobras. Mas, o cenário é muito incerto e qualquer estouro de preço da commodity deve ser repassado no refino nacional, controlado pela Petrobras, sem a espera de quase dois meses que levou a um reajuste ruidoso como o da semana passada.

Conselho de Administração

No dia 13 de abril, os acionistas da Petrobras irão aprovar a nova formação do Conselho de Administração da Petrobras, com a indicação de Rodolfo Landim, da cota pessoal de Bolsonaro, para presidir o colegiado. A missão, o que tudo indica, é forçar uma mudança na política de paridade de preços da estatal, regida pelo estatuto da companhia.

Landim é oriundo da Petrobras onde trabalhou por 26 anos. Sabe que a questão não é tão simples como quer Bolsonaro. Além disso, pesam contra uma das empresas do executivo, hoje presidente do Flamengo, denúncias do fundo de previdência privada da Petrobras (Petros), o que pode tornar a sua gestão no conselho ainda mais complicada.

No monitoramento dos preços de combustíveis, o GPP salienta que os países mais ricos têm preços mais altos e os mais pobres, assim como os produtores e exportadores líquidos de petróleo, têm preços consideravelmente mais baixos. “As diferenças entre os preços da gasolina nos diferentes países devem-se a vários tipos de impostos e subsídios. Todos os países compram petróleo nos mercados internacionais pelos mesmos preços, mas impões diferentes impostos e é por isso que o preço da gasolina no varejo é diferente”, explica o site.

São políticas que fazem o litro da gasolina variar de médias em torno de US$ 0,025 (Venezuela) a US$ 2,831 (Hong Kong). Nessa lista, que inclui 170 países, o Brasil está, mais ou menos, na metade do caminho, em 90ª colocação, com a média de US$ 1,287. Mesmo a um custo considerável para o Tesouro, as reduções de impostos propostas pelo governo não devem ser capazes de tirar o Brasil da atual colocação no ranking. Sem contar a incerteza que ainda há na reação dos governos estaduais em torno das mudanças no ICMS.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 15/03/22, às 16h54.

