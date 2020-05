Petrobrás doa 3 milhões de litros de combustíveis para o combate à covid-19

A Petrobrás está tomando novas medidas para ajudar no combate ao coronavírus. Depois de doar equipamentos médicos e testes para covid-19, a companhia vai enviar às secretarias de saúde dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal e diversos municípios, cerca de 3 milhões de litros de combustíveis para ambulâncias, veículos de transporte de médicos e hospitais de campanha em todo o Brasil. A ideia é atender a demanda dos Estados no enfrentamento à pandemia pelo período de até três meses.

