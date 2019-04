Petrobrás lidera ranking 2018 de empresas envolvidas em controvérsias

Coluna do Broadcast

A Petrobrás está no topo de ranking de 2018 de empresas brasileiras com maior número de fatos controversos em temas ambientais, sociais e de governança. O segundo posto é ocupado pela BRF, seguido por JBS, Vale e Eletrobras. O ranking é resultado do estudo Controversias ASG, da SITAWI, envolve 100 empresas e oferece uma visão sobre os riscos legais, operacionais e reputacionais das companhias.

Eu voltei. A Petrobrás havia ficado três anos fora da liderança, mas retomou o lugar em grande parte por conta da melhora das outras companhias. A BRF, em contrapartida, tem piorado nos últimos anos, muito em razão da Operação Carne Fraca e Operação Trapaça.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+