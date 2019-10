Petrobrás negocia programa bilionário de seguros

A Petrobrás abriu disputa para renovar o seu programa bilionário de seguros. Considerado o maior do Brasil e um dos mais relevantes do mundo no setor de petróleo, o contrato é estimado em cerca de US$ 150 bilhões em importância segurada. O prazo para envio de propostas terminava inicialmente na sexta-feira, mas foi adiado até esta quarta-feira, 9. Na disputa, está o consórcio responsável pelo contrato nos últimos anos, liderado pela americana Chubb Seguros e que conta com a japonesa Tokio Marine e a espanhola Mapfre. Outra candidata é a brasileira Austral, controlada pela Vinci Partners e que tem crescido no setor de petróleo. Ambos os grupos contam com suporte de resseguro, o seguro das seguradoras.

O alvo. O programa de seguros da Petrobrás contempla ativos offshore, como plataformas, por exemplo, e os onshore, tais como refinarias e oleodutos. O prazo do contrato tem sido de 18 meses. Nos últimos anos, a Petrobrás tem desembolsado menos recursos para contratar seguros em meio à melhora do seu risco operacional. Isso reflete, principalmente, a reviravolta sob o ponto de vista de gestão após a Operação Lava Jato.

Remodelado. Além disso, a estatal enxugou a apólice na última renovação, transferindo menos riscos para as seguradoras, e optou por fatiá-la em vários segmentos conforme a modalidade, como riscos de petróleo, operacionais e transporte. Antes, a Petrobrás fazia apenas um certame para todo o contrato.

Com a palavra. Procurada, a Petrobrás não comentou. As seguradoras Chubb, Tokio Marine, Mapfre e Austral também não se manifestaram.

