Petrobrás prepara oferta de R$ 3 bi em debêntures

A Petrobrás está em conversas com bancos para uma captação de debêntures para distribuição ampla ao mercado. As instituições aguardam sinal verde da petroleira para iniciar o processo. Por enquanto, a ideia seria levantar cerca de R$ 3 bilhões com a nova operação. Os bancos envolvidos seriam os mesmos da emissão feita em janeiro: Bradesco BBI, Itaú BBA, BB Banco de Investimento e Santander Brasil. Com a taxa de juro em seu menor nível histórico no Brasil e os investidores ávidos por remunerar seus recursos com segurança, há expectativa de que uma nova oferta possa repetir o sucesso de janeiro. Na ocasião, as debêntures atraíram demanda superior a R$ 10 bilhões; a petroleira emitiu R$ 3,6 bilhões. Procurados, os bancos não comentaram.