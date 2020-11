Petrobras usa “gêmeos digitais” para otimizar produção de S-10

A Petrobras recorreu à tecnologia “gêmeos digitais” para produzir um óleo diesel de menor teor de enxofre e mais em linha com a demanda crescente por combustíveis menos poluentes, o diesel S-10. A tecnologia dos “gêmeos digitais” usa inteligência artificial para simular a operação ideal nas refinarias e permite otimizar ao máximo a fabricação do produto, que é mais caro e, portanto, mais rentável à estatal. Também permite adequar o processo produtivo aos interesses da empresa.

Combustível. O S-10 já responde por metade das vendas totais de diesel da Pettrobras. No último trimestre, o comércio do produto avançou especialmente em São Paulo e na região Centro-Oeste do País, onde estão concentrados grandes consumidores agrícolas.

