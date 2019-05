PetroRio roda EUA e Europa em busca de investidores

A PetroRio inicia nesta semana uma rodada de encontros no exterior para apresentar seus projetos e buscar investidores. A partida será dada em Houston (EUA), num evento promovido pelo consulado do Brasil que tem como foco universidades norte-americanas e autoridades. Em seguida, os executivos seguem para a Europa para conversar com potenciais investidores. No topo da lista de oportunidades que estão sendo buscadas está uma captação de R$ 2 bilhões, por meio de emissão de bônus, há meses negociada com fundos noruegueses.

De olho. Em paralelo, um grupo de comercializadores globais de petróleo está disposto a antecipar o pagamento de um volume de petróleo que ainda será produzido. A empresa tem a seu favor a compra da operação do campo de Frade da Chevron, no início deste ano, que deve turbinar o resultado operacional da companhia ainda em 2019. A PetroRio continua também em busca de novas aquisições, o que não deve demorar a acontecer, avisou o presidente Nelson Queiroz Tanure, em teleconferência com analistas na semana passada.