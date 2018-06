Petros sofre nova derrota na Justiça em caso de equacionamento

Coluna do Broadcast

Mais um grupo de participantes do fundo de pensão dos funcionários da Petrobrás, Petros, conseguiu na Justiça liminar que suspende a cobrança extra ao fundo, no âmbito do plano de equacionamento para cobrir um rombo de mais de R$ 27 bilhões. Os valores a mais passaram a ser descontados dos participantes em março último.

Neste mês, o escritório LSLC, por exemplo, ganhou cinco liminares em ações individuais. Uma dessas ações se refere a um “autopatrocinado”, que é o caso de um ex-funcionário da Petrobrás que decidiu permanecer no plano de previdência e que, por isso, precisa arcar com a parte da pessoa física e da patrocinadora – ambas, nesse caso, reajustadas pelo equacionamento. O escritório LSCS tem outras 15 ações de associados da Petros aguardando parecer.

