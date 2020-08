Petz caminha para ter controle pulverizado na B3

A varejista de produtos para animais de estimação Petz será uma empresa com capital pulverizado, mas com um sócio de referência após sua oferta inicial de ações, programada para meados de setembro. Sócio desde 2013 e controlador com 55%, o fundo de private equity (participação em empresas) Warburg Pincus, passará a ter 5% do total. Já o fundador da empresa, Sergio Zimermamm, vai de 37% para 35%. Se todos os lotes da oferta forem vendidos ao preço máximo estimado, a captação pode somar até R$ 3,3 bilhões. Essa é apenas uma das ofertas na ampla fila de candidatas para abrir capital na B3, mas é uma das mais aguardadas da atual safra. Os cerca de R$ 330 milhões que podem chegar ao caixa da empresa estão “carimbados”: irão à abertura de lojas e hospitais veterinários e investimentos em tecnologia e digital. Procurados, a Petz e o Pincus não comentaram.

