Petz já tem demanda superando em três vezes oferta em IPO

A varejista de produtos para animais de estimação Petz já tem demanda superior à sua oferta inicial de ações em mais de três vezes. A empresa ainda está no início da apresentação a investidores e tem ainda uma série de reuniões agendadas nos próximos dias. O valor inicial da ação será conhecido no dia 9 de setembro, com a estreia na B3 prevista para o dia 11, com o código “PETZ3”. Se a ação for precificada no topo da faixa indicativa de preço, o IPO pode somar R$ 3,3 bilhões.

Melhor amigo. Além de ter uma tranche primária, cujos recursos serão utilizados para crescimento e investimentos em tecnologia na rede de lojas, a oferta servirá para venda da participação detida pelo norte-americano Warburg Pincus. O fundo poderá reduzir sua participação na Petz de 55% para 5% ao fim da oferta. Procurados, a Petz e o Pincus não comentaram.