Petz seleciona Itaú BBA, Bofa, BTG e JPMorgan para IPO

A varejista Petz, focada na venda de produtos para animais de estimação, acaba de contratar o sindicato de bancos para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que poderá ocorrer ainda neste semestre. Além de aliar o bom momento do mercado, a ideia é se aproveitar do elevado ritmo de crescimento da companhia, que já possui mais de 100 lojas em 12 estados e Distrito Federal. Investidores estão sedentos por empresas de elevado grau de crescimento e, por isso, pagando múltiplos elevados por elas. A oferta deve ser primária, que injetará recursos no caixa da companhia, ajudando na ampliação da rede para outras regiões do País, como o Nordeste. Na tranche secundária, o fundo de private equity norte-americano Warburg Pincus deve vender uma fatia, monetizando uma parte de seu investimentos. Procurados, Petz e o fundo não comentaram.

