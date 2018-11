Pharmexx Brasil inicia processo de consolidação

A Pharmexx Brasil, que atua com visitação médica para apresentação de novos lançamentos da indústria farmacêutica, acaba de iniciar seu processo de internacionalização, na esteira do aumento do número de medicamentos de alto custo registrados no Brasil e na América Latina.

A companhia projeta encerrar este ano com um faturamento de R$ 40 milhões, aumento de 25% em relação ao observado no ano passado. A meta, até 2020, é triplicar o faturamento por meio de aquisições e início de operações na Colômbia e no México.