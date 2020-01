Pi, do Santanter, lança taxômetro de fundos

A Pi, plataforma aberta de investimentos do Grupo Santander com a Comdinheiro, lançará um “taxômetro” da indústria de fundos de investimento. A ideia é evidenciar como as taxas do mercado seguem altas, apesar do surgimento de fintechs e corretoras digitais, que teoricamente aumentaram a competição no setor.

Leia também: Santander lança Pi, plataforma de investimento independente do banco

De volta. Sem intermediários, não há a cobrança de rebate, que é a comissão que uma gestora paga para quem distribui um fundo de investimento. Dessa forma, a Pi devolve, por meio de ‘cashback’, metade do rebate, ou seja, 20% da taxa de administração.

Notícia publicada no Broadcast dia 20/01/2020, às 10:43:08

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter