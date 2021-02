PicPay contrata BTG para IPO e vai escolher entre B3 e Nasdaq

Com a avalanche de empresas de tecnologia rumo a uma abertura de capital, o PicPay entrou oficialmente na fila e já contratou o BTG Pactual para ser seu coordenador em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O restante do sindicato de bancos ainda será formado. A fintech, contudo, ainda não bateu o martelo sobre onde fará seu IPO: se escolherá a Nasdaq, bolsa americana reconhecida por atrair empresas de tecnologia, ou se será na B3, que tem provado desde o ano passado que um IPO de empresa “tech” pode ser feito localmente.

Em alta. O PicPay pertence à J&F, holding de investimentos da família Batista, que também controla a JBS. Em número de clientes, é a maior fintech do Brasil, com 41 milhões de usuários, mais que o dobro do que tinha no início da pandemia. No ano passado, foram R$ 49,6 bilhões em valores transacionados. Procurada, a companhia não comentou.

