PicPay contrata executivo que trouxe o Uber ao Brasil; Rômulo Dias deixa a empresa

O PicPay, da holding J&F, está trazendo Guilherme Telles para fortalecer o time executivo rumo à pré-abertura de capital. Responsável por trazer o Uber ao Brasil, Telles será o responsável pelas áreas de marketing e estratégia da companhia.

Ao mesmo tempo, a fintech sofreu uma baixa relevante com a saída de Rômulo Dias, ex-CEO da Cielo e da PagSeguro, do cargo de vice-presidente financeiro, relações com investidor e novos negócios, um mês após o seu início. Segundo a empresa, o desligamento se deu por decisão pessoal.

Entre os nomes que se juntaram à fintech recentemente estão Eduardo Cedid, ex-CEO da bandeira de cartões Elo, e André Cazzoto, então diretor de Relações com Investidores do PagSeguro. Como mostrou a Coluna do Broadcast, o PicPay se prepara para fazer um IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) na Nasdaq ainda no primeiro semestre. A empresa foi criada com a proposta de ser uma carteira digital e atingiu nesta semana a marca de 49 milhões de usuários.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 29/03/2021, às 12:18:17 .

