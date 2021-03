PicPay contrata líder da SafraPay para acelerar expansão de clientes PJ

O departamento de recursos humanos do PicPay tem trabalhado a todo vapor. A fintech, que se prepara para abrir capital em 2021, contratou mais um nome de peso para reforçar o alto escalão da companhia. Trata-se de Adriano Navarini, que até segunda-feira era responsável pelo SafraPay, negócio de pagamentos do Banco Safra. Sem tempo a perder, ele começa amanhã no PicPay, como diretor sênior de Pessoa Jurídica e Aceitação.

Expansão. Navarini, que também passou pela Cielo, terá como missão melhorar o relacionamento da fintech com os cerca de 5 milhões de estabelecimentos comerciais que aceitam pagamentos por meio do PicPay e ampliar a base de clientes pessoas jurídicas. Também pretende fechar novas parcerias com empresas de maquininhas, para aumentar a aceitação do aplicativo. Hoje, a fintech tem acordos com Cielo, GetNet e Rede.

Aquecido. Navarini responderá ao vice-presidente de Serviços Financeiros, Eduardo Chedid, primeira grande contratação feita pela fintech em 2021, divulgada em janeiro. Também se soma à lista de reforços Rômulo Dias, que já foi CEO da Cielo e do Grupo UOL, e na semana passada foi anunciado como vice-presidente de Financeiro, Relações com o Investidor e Novos Negócios.

Quase lá. Enquanto se movimenta para oferta pública de ações ainda este ano, o PicPay se aproxima da marca de 50 milhões de usuários. Já são 47 milhões de CPFs cadastrados no aplicativo, mais que o triplo do fim de 2019. Em 2020, o PicPay transacionou R$ 49,6 bilhões.

