PicPay dobra emissão de cartões em menos de 2 meses e chega a 2 milhões

O PicPay, que passou a oferecer cartões aos clientes em maio do ano passado, acelerou o passo nos últimos meses. De dezembro para cá, foram emitidos 1 milhão de cartões, o mesmo número que havia sido alcançado de maio até então. O total, portanto, dobrou e chegou a 2 milhões em menos de dois meses. O movimento acompanha a expansão do número de clientes da fintech, que saltou de 20 milhões em maio de 2020 para 38 milhões agora em janeiro, quase o dobro.

Cobertura. Todos os cartões que o PicPay oferece aos usuários já contam com a função de pagamento no débito e, a depender do perfil do cliente, o crédito também é oferecido. Ao oferecer este produto, a fintech tem o objetivo de ampliar as possibilidades de pagamento, pois o usuário só consegue pagar pelo aplicativo em estabelecimentos comerciais que aceitam a fintech. Com o cartão na mão, a transação pode ser feita em qualquer lugar que tenha maquininha.

Contato: colunabroadcast@estadao.com