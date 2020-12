Picpay e Pagseguro incentivam usuários para acelerar download de aplicativos

As empresas de meio de pagamento digital PicPay e PagSeguro estão premiando clientes que indicam novos usuários com dinheiro, para acelerar o download de seus aplicativos. Até aqui, o PicPay domina. Há quatro dias, está no topo do ranking de downloads da Google Play e da AppStore – tendo chegado, inclusive, a superar apps bastante baixados, como WhatsApp, Disney+ e TikTok. A campanha remunera o cliente em R$ 10 para cada indicação do aplicativo, enquanto o novo usuário, que baixou o aplicativo, tem a mesma quantia depositada em sua carteira digital. Nesta semana, o PicPay também começou uma campanha publicitária na TV, com a cantora Iza com o garota-propaganda, o que turbinou os downloads.

Foguete. Como chamariz para o aplicativo, o PicPay conta também com o fato de oferecer rendimento de 210% do CDI para o dinheiro parado na carteira digital. Com tudo isso espera que os 36 milhões de usuários que tem hoje alcancem 42 milhões até março.

Chega chegando. O PagSeguro, que tem mais de 6 milhões de clientes, é até mais agressivo, com um “prêmio” maior para os novos usuários. Na estratégia da companhia, quem indica a conta PagBank ganha R$ 10 por indicação e as pessoas indicadas levam o dobro, R$ 20, ao utilizar a conta digital. Na avaliação da fintech, trata-se de uma forma prática e segura para que os clientes tenham uma renda extra.

É moda. Mas não são somente as duas instituições de pagamento que usam esse tipo de estratégia para aumentar a base de clientes. A Neon tem uma campanha que dá cupons de desconto na Uber. O cliente pode indicar até 5 pessoas e a cada pessoa que cria a conta no banco digital e faz um depósito, o cliente ganha um cupom de R$ 20.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 09/12/2020 às 16:40:45 .

