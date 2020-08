PicPay inicia oferta de saques e depósitos de dinheiro no varejo

Os usuários do aplicativo de pagamentos PicPay vão poder sacar ou depositar dinheiro no varejo a partir de outubro. As transações poderão ser feitas nas 230 mil lojas no País que utilizam o sistema Brink’s Pay, da empresa de transporte de valores Brinks. As transações serão confirmados por meio da leitura de um QR Code pelo aplicativo. O PicPay atingiu, em maio, a meta de número de usuários prevista para dezembro deste ano, de 20 milhões. Neste mês de agosto, já registra 28 milhões. Segundo a companhia, a corrida pela digitalização em meio à pandemia acelerou o crescimento.

