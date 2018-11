Pine muda de endereço em nova etapa de reestruturação

O Banco Pine, impactado pela crise econômica e por dívidas de empresas envolvidas na Lava Jato, decidiu deixar os dois andares que ocupava no Eldorado Business Tower, ao lado do Shopping Eldorado, em São Paulo, para otimizar custo.

O Pine migrará em breve sua sede para a avenida Juscelino Kubitschek, o coração financeiro paulista, por um aluguel menor, embora o espaço físico seja até um pouco maior que o atual. Além de eficiência financeira, o banco acredita que, vizinho de outras instituições e de potenciais clientes, poderá gerar mais negócios, especialmente no disputado segmento de pequenas e médias empresas, a partir de operações de crédito com tíquete de R$ 3 milhões.

Desova. Ainda na estratégia de melhorar seu balanço, o banco tenta se desfazer dos imóveis que recuperou e que haviam sido dados em garantia, quando resolveu dar baixa, numa só tacada, em R$ 868 milhões em créditos, fianças e títulos privados, no terceiro trimestre do ano passado. Em setembro deste ano, esses imóveis recuperados somavam R$ 465 milhões, de acordo com o último balanço. Apesar dos esforços que vem fazendo, o lucro do banco segue bastante tímido. Segundo o balanço do terceiro trimestre, o número ficou em R$ 5 milhões, representando, no entanto, reversão de um prejuízo de R$ 244 milhões.

