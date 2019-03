Pitoli comandará SDIC em SP

Coluna do Broadcast

O governo federal decidiu abrir uma representação da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação (SDIC), antigo MDIC, em São Paulo. O objetivo, segundo o Ministério da Economia, é que dessa forma a secretaria “fique mais próxima do setor produtivo no centro financeiro do País”.

Economistas. Em São Paulo, o escritório será coordenado pelo economista Adriano Pitoli. A SDIC é comandada, em Brasília, pelo também economista Caio Megale. Pitoli trabalhou por 17 anos na Tendência Consultoria Integrada. Também acumula passagens pela MCM Consultores Associados e Rosenberg Consultores. O escritório ficará na avenida Paulista, onde também está a unidade do Ministério da Economia em São Paulo.//Barbara Nascimento

