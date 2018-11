Plano de recuperação judicial do Grupo Aço Cearense é aprovado

Em recuperação judicial desde maio do ano passado e com uma dívida de R$ 1,9 bilhão, o Grupo Aço Cearense aprovou seu plano de recuperação. A primeira assembleia, que ocorreu na última sexta-feira em Fortaleza (CE), contou com a presença de 82% do total de credores, correspondente a 98% do total dos créditos. O plano recebeu o sinal verde de 85% dos credores presentes, ou 54,29% do total dos créditos. O grupo foi assessorado pelo escritório Nunes D’Alvia & Notari e pela consultoria X Infinity.