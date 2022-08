Plano & Plano lança seu empreendimento mais barato

A Plano & Plano vai lançar nas próximas semanas o empreendimento com as unidades mais baratas de seu portfólio, em um esforço adicional para atrair consumidores e acelerar a velocidade das vendas. O projeto Novo Mundo, na zona norte da capital paulista, terá três torres com um total de 1,4 mil apartamentos de 32 m2 – 60% deles terão valores entre R$ 155 mil e R$ 170 mil. Portanto, bem abaixo do preço médio das unidades vendidas pela companhia no segundo trimestre, que foi de R$ 194,6 mil.

A Plano & Plano diz que não vai abrir mão da sua margem de lucro no projeto. Os valores mais enxutos foram possíveis graças ao aproveitamento do terreno, escolha de materiais e soluções de engenharia, disse o presidente do grupo, Rodrigo Luna.

Na contramão do mercado

Curiosamente, a iniciativa vai na contramão da tendência do mercado. As incorporadoras têm subido os preços para repassar o aumento dos custos de materiais. Segundo Luna, o objetivo aqui foi desenvolver um produto para caber no bolso dos consumidores que vêm perdendo renda. Pelas regras de zoneamento da cidade, mais da metade dos imóveis deste empreendimento vão para famílias com renda de até três salários mínimos.

Pelas contas da Plano & Plano, o residencial Novo Mundo será um dos projetos enquadrados do Casa Verde e Amarela mais baratos de toda a cidade. Numa pesquisa interna com outros dez lançamentos imobiliários na região, a companhia encontrou valores de R$ 5,5 mil a R$ 8 mil por metro quadrado. No seu caso, está saindo a R$ 5 mil por metro quadrado, aproximadamente.

