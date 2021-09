Plano & Plano reduz exposição ao Casa Verde e Amarela e volta ao médio padrão

A construtora Plano & Plano, ex-joint venture da Cyrela que abriu o capital no ano passado, está preparando uma mudança de rumos em seus próximos empreendimentos. A companhia voltará ao segmento de médio padrão, de onde saiu há cinco anos na esteira da crise dos distratos para se dedicar exclusivamente ao setor econômico. A ideia é que os projetos de médio padrão representem entre 20% e 30% do portfólio até o fim de 2022.

A construtora atua quase unicamente dentro do Casa Verde e Amarela (novo nome do Minha Casa Minha Vida), mas a disparada nos custos de construção e a corrosão das margens fizeram os sócios Rodrigo Luna e Rodrigo Fairbanks optarem por distribuir os ovos em cestas diferentes. O movimento não é inédito no setor. Concorrentes como MRV e Direcional também adotaram a mesma estratégia de uns anos para cá.

Oportunidade

O sócio Rodrigo Luna diz que não foi só a pressão de custos que os motivou a diversificar seus negócios. Ele também vê a oportunidade de ocupar um mercado com estoque baixo e demanda reprimida. Os projetos de médio padrão da Plano & Plano terão apartamentos entre R$ 270 mil e R$ 450 mil em São Paulo e na região metropolitana, para famílias com renda de até R$ 15 mil por mês.

Até o fim do ano a construtora estima lançar cerca de oito a dez projetos ao todo. No caso do setor econômico, o foco é repassar o aumento dos custos de materiais para o preço final, dosando a equação para não diminuir muito a velocidade das vendas, mas o suficiente para recuperar as margens. O movimento nos estandes segue aquecido, diz Luna, mas a decisão de compra após o aumento dos preços está mais demorada.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 14/09/2021 às 16h52.

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter