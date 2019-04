Planos de previdência instituídos devem mais que dobrar em até três anos

O número de planos de previdência instituídos (aqueles formados por entidades de classe, como OAB e sindicatos) vai mais do que dobrar e chegar aos 900 mil no período de dois a três anos, segundo cálculo que acaba de ser feito pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). O impulso virá com a possibilidade de extensão dos planos aos familiares dos titulares, aprovada no fim do ano passado, que de acordo com a entidade deve atrair 500 mil novos participantes. No intervalo de dois anos encerrado em dezembro, os instituídos cresceram 34%, passando de 302 mil para 405 mil planos, de acordo com a entidade.

