As contratações de planos odontológicos tiveram, em 2018, a maior alta dos últimos cinco anos. Segundo o Sinog, associação que representa as empresas de odontologia de grupo no Brasil, os planos chegaram à marca de 24,2 milhões de beneficiários no ano passado, com aumento de 6,2% em comparação a 2017.

As pessoas com mais de 59 anos foram as que mais contrataram planos odontológicos no período, totalizando 1,8 milhão de novos usuários e crescimento de 16,2% no período.

Coletividade. Já o tipo de contratação que mais se destacou em 2018 foi o plano coletivo por adesão, com 2,2 milhões de novos beneficiários e crescimento de 21,1%. Na sequência, estiveram os planos individual/familiar com 4,2 milhões de pessoas e alta de 6,1% e o coletivo empresarial, com 17,6 milhões (4,6%). (Cristiane Barbieri)

