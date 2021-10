Plataforma A+, investida do BTG, compra Unimestre e entra em faculdades

A Plataforma A+, startup de educação (edtech) investida de fundos geridos pelo BTG Pactual, acaba de fechar a compra da Unimestre, um dos principais sistemas de gestão educacional do País, por R$ 28,5 milhões. As duas empresas trabalham com administração de instituições de ensino, fornecendo soluções digitais para as áreas administrativa, financeira, RH, acadêmica, pedagógica, comunicação e de TI.

Após a compra, a A+ passa de cerca de 40 mil alunos atendidos para 350 mil, além de ingressar no ramo de ensino superior, no qual ainda não atuava. Combinados, os negócios devem somar R$ 15 milhões de faturamento em 2021, com meta de atingir mais que o dobro em 2022 e quadruplicá-lo em dois anos.

Mais aquisições no radar

Segundo o CEO da plataforma, Alexandre Sayão, a A+ tem um plano “ambicioso” de comprar outras edtechs. Estão reservados R$ 85 milhões para aquisições nos próximos dois anos, e há negociações na mesa. A meta é aumentar a penetração em todas as regiões, especialmente no Sudeste, no Nordeste e no Centro-Oeste.

Apesar de a edtech continuar de olho no mercado de ensino superior, Sayão diz que a “vocação” da Plataforma A+ é a educação básica, por conta do número de instituições dez vezes maior que no ensino superior, tanto pela quantidade de alunos quanto pelo tempo de permanência nas instituições, e por ser mais pulverizado.

A startup nasceu como uma área na rede educacional Inspira, também investida do BTG, que comprou duas escolas no Rio de Janeiro na semana passada. Por causa do crescimento da demanda durante a pandemia, tornou-se uma empresa independente em janeiro e passou a atender outras escolas além do grupo original. O CEO e fundador da Inspira, André Aguiar, também é acionista da Plataforma A+, que passa a contar ainda com os fundadores da Unimestre como sócios.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 05/10/2021 às 18h26.

