Plataforma ajuda a gerir contratos intermitentes

De olho na dificuldade das companhias com os contratos intermitentes, a empresa de tecnologia Única lançou a plataforma Trabalho Intermitente Online (TIO Digital), que ajuda principalmente o pequeno e médio empregador com as exigências burocráticas. Por meio de um aplicativo, o sistema registra a convocação e a resposta do trabalhador respeitando o prazo legal, controla horas trabalhadas, horas extras e adicional noturno, bem como marca a proporcionalidade de férias e décimo terceiro do recibo de pagamento.

Insegurança. Entre abril e novembro, menos de 5% das vagas criadas no mercado formal de trabalho foram ocupadas por meio de contratos intermitentes. Além da insegurança jurídica, as dificuldades com as exigências legais têm travado a maior adoção do modelo, apontado como uma das boas alternativas da nova lei trabalhista, sobretudo para empresas expostas a sazonalidades. (Cristiane Barbieri)

