Plataforma ajuda indústria a criar shopping virtual para se conectar ao pequeno comércio

A indústria ganhou uma nova forma de alcançar comerciantes distantes dos grandes centros. Uma plataforma lançada no fim de abril por uma parceria entre a empresa Neogrid, de softwares, com a Fast Channel, de ecommerce, permite às fabricantes criar “shoppings virtuais”.

No sistema, cada empresa desenvolve seu marketplace, e dentro dele, os distribuidores que fazem a ponte entre a indústria e os comerciantes abrem suas lojas virtuais. A conexão entre os três pontos pretende eliminar um gargalo em boa parte do Brasil: os custos para enviar um representante de vendas até o comprador. A ferramenta, porém, não substitui a boa e velha visita comercial.

A vantagem desse marketplace B2B (de empresa para empresa) é que o vendedor pode criar preços variáveis de acordo com o tamanho da compra e atender às normas tributárias de cada região, além de calcular o clássico preço do frete. Essa flexibilidade, mais difícil de obter nas plataformas para o consumidor de varejo, é fundamental no atacado.

