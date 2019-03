Plataforma barateia custo de boletos e espera dobrar emissões em 2019

Mesmo com o avanço das ofertas dos meios de pagamentos para as pequenas e médias empresas e a integração bancária, a plataforma ContaAzul viu o volume de emissão de boletos dobrar no ano passado, para mais de 2 milhões, após lançar opções mais baratas para as empresas. A ContaAzul estima que esse número deverá dobrar novamente em 2019. Anualmente, o mercado movimenta cerca de 3,6 bilhões de boletos. (Cynthia Decloedt)

