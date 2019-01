Plataforma BBCE bate recorde de negociação de energia

A plataforma de negociação eletrônica de energia BBCE bateu recorde de volume negociado em um só dia. Foram 927 gigawatts/hora (GWh) por meio de 416 contratos, com um volume financeiro da ordem de R$ 240 milhões. O marco histórico anterior foi registrado em 11 setembro do ano passado, quando foram negociados em um único dia 887 GWh, movimentando R$ 231 milhões em 595 contratos.

Reservatórios. A avaliação do time de especialistas da BBCE é de que a diminuição do nível de reservatórios das hidrelétricas na região Sudeste, que chegou a 28,92% na última quarta-feira (9), e a redução da expectativa de armazenamento para janeiro trouxeram volatilidade para o preço da energia, movimentando as negociações de compra e venda. Em seis dias de negociações na plataforma, a BBCE já registrou um total de 2.990 GWh negociados, acima dos 2.834 GWh negociados nos 21 dias úteis de janeiro de 2018. Em volume financeiro, foram movimentados até agora R$ 689 milhões, mais que os R$ 478 milhões anotados no primeiro mês do ano passado. (Luciana Collet)

