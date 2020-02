Plataforma da XP trava e causa ira de pequenos investidores na internet

A plataforma de negociação da XP Investimentos, a maior corretora do País, apresentou problemas pelo segundo dia consecutivo. Hoje, o home broker não apresentava corretamente a oscilação das ações na bolsa e tinha falhas em ordens de negócios. A situação causou muitas críticas de parte dos clientes da XP nas redes sociais, especialmente porque o problema ocorre em um momento de tensão no mercado financeiro, com investidores aflitos sobre o potencial impacto na economia pela propagação do coronavírus em vários países. Ao longo da tarde, dezenas de reclamações se acumulavam em postagens no Twitter.

Tá tranquilo. Apesar das críticas nas redes, a XP informou que a plataforma “funciona normalmente” registrando um número de acessos muito acima da média. A corretora acrescentou que os clientes que tenham sofrido algum problema devem entrar em contato diretamente com a companhia.

